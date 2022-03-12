У Маріуполі Росія використовує ракети "Смерч": вони призводять до руйнувань і жертв

Росія, яка не може успішно вести прямий бій, використовує заборонену техніку. Зокрема мовиться про залпові ракети "Смерч", які призводять до колосальних руйнувань та жертв.

У телеграм-каналі "АЗОВ – Маріуполь" виклали фото з фрагментами ракети "Смерч". Така зброя не лише заборонена у світі, а й вкотре доводить, що росіяни – терористи.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Такими ракетами обстрілюють мирне населення

На фото можна побачити уламки 300-міліметрових ракет залпового вогню "Смерч". Їх росіяни практично безперервно запускають по мирному населенню як Маріуполя, так і всієї України.

У полку наголошують, що такі ракети мають різні принципи дії. Один із них – касетний, коли розлітаються тисячі елементів. Такі установки призводять до величезної кількості жертв. Причому, на великій відстані.

Бійці підкреслюють, що відповідні боєприпаси, якими "засипають" житлові квартали, стають причиною колосальних руйнувань. Ба більше, вони ще й забирають життя багатьох людей.

Росіяни "Смерчами" обстрілюють мирне населення:

Це справжній військовий злочин. І Росія вкотре підтвердила як нашій країні, так і всьому світу, що вона – країна-терорист.

Раніше у ЗСУ розповіли, що Росія від початку відкритого нападу запустила по Україні 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що це кричуще порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

До теми – ЗСУ із засідки атакували колону російської бронетехніки – дивіться відео:

Текст публікації "АЗОВ – Маріуполь"

Це фрагменти 300-міліметрових ракет системи залпового вогню "Смерч", якими росіяни безперервно обстрілюють цивільне населення Маріуполя та всієї України.

Вони мають різні принципи дії в тому числі касетний принцип з тисячами уражаючих елементів, які призводять до величезної кількості жертв на великій відстані. Застосування цих боєприпасів в житлових кварталах призводить до колосальних руйнувань та численних жертв та є військовим злочином. Росія вкотре підтвердила, що є країною-терористом.