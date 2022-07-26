У Маріуполі росіяни видають воду з фекальною речовиною як питну

26 липня 2022 , 10:40
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Джерело:

телеграм-канал "Андрющенко Time"

Україна провела лабораторний аналіз води, яку російські окупанти позиціюють як питну в Маріуполі. З'ясувалося, що у ній міститься фекальна речовина.

Пити таку воду – категорично не можна. Адже вона може спровокувати інфекційне захворювання.

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Вода має у своєму складі коліформи. Простою мовою – воду набирають у відкритих водоймах, вона змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії,
– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що набирають воду в річці Кальчик, пити її – не можна.


Результати дослідження води, яку п'ють люди у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

Довідка. Коліформні бактерії – це велика група бактерій, які містяться у дуже високій концентрації у фекальній речовині теплокровних тварин. Ці бактерії поширюються в озерах, річках та ставках. Потрапляють вони туди після того, як дощова вода змиває відходи тварин у воду. 

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Автор: Софія Мінджоса