Щодня травмуватимуть дітей: стіни школи у Маріуполі "прикрасили" цитатами Путіна

Цинізм окупантів не знає меж. Вони наново відкрили школу, яку самі і зруйнували. А прикрасити її загарбники вирішили з допомогою цитат Путіна. Усе в найкращих традиціях СРСР.

Власне, на фасаді нововідкритої школи з'явився малюнок на освітню тематику. А знизу можна побачити цитату людини, через яку вбили тисячі маріупольців.

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Замість письменників – цитата терориста

На цьому наголосили у Маріупольській міській раді.

У нововідкритій школі в окупованому місті на стінах розписали цитати не видатних вчених чи письменників, а президента країни-терориста Путіна. Того, за чиїм наказом вбивали Маріуполь, хто приніс в наш дім війну,

– наголошують у пості.

Стіни школи у Маріуполі розписали цитатами Путіна / Фото Маріупольська міська рада

У міській раді підкреслюють, що такого роду розписи – насаджування культу, а також русифікація міста. Варто зауважити, що цитата на стіні школи – не єдине, пов'язане з Путіним. Відомо, що перед тим діти отримували зошити з його цитатами.

"Залишилося лише заставляти дітей вивчати ці безглузді цитати, як в СРСР хором вчили вислови Леніна", – підсумували у дописі.

У міськраді підкреслили, що це знущання з дитячої психіки. І що саме так "виглядає каліцтво російською пропагандою".

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