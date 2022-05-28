У Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик: загалом вже 242 дитини загинули
Джерело:Офіс генпрокурора
Російська агресія продовжує забирати життя в маленьких українців. Черговою жертвою російських військових став 12-річний хлопчик, який підірвався у зруйнованому Маріуполі.
Хлопець загинув через детонацію російського снаряда
Трагічний інцидент у Маріуполі стався 26 травня на території загальноосвітнього закладу. Відбулася детонація ворожого снаряду, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик.
Варте уваги Ворог не дотримується жодних правил честі – почуватися в безпеці не може ніхто, – Зеленська
В Офісі генпрокурора повідомили про ще один випадок, який стався у Маріуполі 15 березня. Унаслідок ворожого обстрілу 15-річний підліток отримав поранення.
Російські окупанти примусово вивезли хлопця на окуповану територію Донеччини. Разом з ним забрали 2-річного брата та 14-річну сестру.
Окрім того, вдалося встановити, що 28 лютого у Харкові внаслідок обстрілу військами агресора автомобіля отримав поранення 17-річний хлопець.
Через війну Росії в Україні постраждало майже 700 дітей
Станом на ранок 28 травня унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждало щонайменше 682 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, Київській – 116 та Харківській – 108. Також 16 дітей постраждало у столиці України.
До теми Боролися за життя 2 тижні: померла 11-річна дівчинка, яка потрапила під обстріл на Луганщині
Постраждалі діти в інших областях України
- Чернігівська – 68;
- Луганська – 51;
- Херсонська – 49;
- Миколаївська – 45;
- Запорізька – 28;
- Сумська – 17;
- Житомирська – 15.
Дитячі жертви російської агресії
Російська окупаційна влада у зруйнованому Маріуполі, в якому створила гуманітарну катастрофу, вирішила не відпускати дітей на літні канікули. Школярів хочуть змусити навчатися до 1 вересня, щоб перейти на російську програму.
Нещодавно російські військові обстріляли цивільне авто у Миколаївській області. Ворожий обстріл призвів до загибелі двох дітей.
Збройні сили Росії не припиняють поливати вогнем Харківську область. Унаслідок одного з обстрілів загинула 5-місячна дитина. Також поранення отримала 9-річна дитина.
Раніше – у Скадовську діти зухвало відповіли окупанту, що Бандера – їхній батько: дивіться відео