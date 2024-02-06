У Маріуполі великий рух поранених росіян: Андрющенко пояснив, куди їх везуть

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. В останній час в Маріуполь прибуває велика кількість поранених окупантів.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що на минулому тижні в місто завезли два автобуси російських військових, які мали поранення. Проте в місті на лікуванні залишили лише 10 окупантів, які потребували термінових операцій.

До теми Російська пропаганда в європейських ЗМІ, – Андрющенко про німецького журналіста в Маріуполі

Відділення повністю забиті

В маріупольській лікарні інтенсивної терапії №2 в хірургічному відділенні лікували цих окупантів.

Решту поранених перевезли до Росії – у Таганрог та Ростов-на-Дону. В Маріуполі їх не залишили чи то через те, що не довіряють місцевим лікарям, чи то поранення у окупантів такі важкі, що в Маріуполі їх би не вилікували,

– припустив радник міського голови Маріуполя.

Відділення, де перебувають окупанти, повністю забиті пораненими. Також приблизно 20 людей повезли на цвинтар. Точніше їх переправляють до Ростова-на-Дону, де біля військового аеродрому є великий хаб. Звідти загиблих відправляють в трунах по домівках. Тому, як підкреслив Петро Андрющенко, це приємна російська логістика.

Якби це ще не заважало лікувати наших цивільних в Маріуполі, наголосив він, було взагалі гарно. Відтак, одні й ті самі лікарі обслуговують і цивільних, і лікують окупантів. Зрозуміло, що цивільні страждають від того, тому що зрозуміло, як розставляються пріоритети в лікуванні.

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті