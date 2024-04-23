"Горів очерет" та "гримів грім": у Маріуполі, ймовірно, приліт та пожежа
У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа. Окупаційна влада заспокоює населення та наполягає на тому, що це просто "грім".
У Маріуполі вночі проти 23 квітня прогриміли вибухи. Також відомо про масштабне займання на території міста.
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Ймовірно, був приліт
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі написав, що все місто могло спостерігати, як на Лівобережжі палав приліт. Росіяни заявили, що звук, який чули місцеві – просто грім.
Трохи пізніше окупанти сказали, що у місті "горів очерет".
У Маріуполі спалахнула пожежа / Фото Петра Андрющенка
При тому, що в місті пожежі ані очерету, ані річки, ані калюжі з жабою. Навіть фонтану нема,
– висміяв він загарбників.
Внаслідок прильоту є поранені
За інформацією від Маріупольського Спротиву, з місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська.
Це означає, що вони або у важкому стані та їх приймуть у маріупольському шпиталі, або загиблі.
Окупанти, своєю чергою, щоб замовчати приліт, повідомили про ліквідацію пожежі в Кальміуському районі.
Одна проблема – приліт і пожежа відбувались в Лівобережному районі, щонайменш за 11 кілометрів від місця, зазначеного пропагандистами,
– написав Андрющенко.
Росіяни готуються до нової провокації на ЗАЕС
- За наявними даними розвідки, російські загарбники готуються до проведення ще однієї операції під фальшивим прапором на ЗАЕС. Це може вплинути на безпеку самої атомної станції, яку у 2022 році окупували росіяни.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Росія – єдиний терорист у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу.
- Допоки російські загарбники перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована.