У Маріуполі на будівлі зруйнованого палацу культури "Іскра" вивісили український прапор
9 травня 2023, 20:59Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі на будівлі зруйнованого палацу культури замайорів прапор України. Місцеві таким чином демонструють, що чекають ЗСУ.
Палац культури "Іскра" розбомбили росіяни. Місцеві жителі вивісили там український прапор та ще раз продемонстрували свою відвагу та небажання жити під російською окупацією
До речі Готові битися, – Андрющенко розповів, як росіяни у Маріуполі налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ
У міській раді наголосили, мешканці знають, що Маріуполь – це Україна. Вони чекають на ЗСУ та звільнення міста.
Український прапор над палацом культури / Фото міської ради
Останні новини з Маріуполя
- В Маріуполі окупанти дивним чином переміщають техніку. Мовиться про гвинтокрили, які базувалися на "Азовсталі", а 8 травня пішли в бік Мангуша та Бердянська. Ймовірно, загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ.
- Росіяни зруйнували Маріуполь, але тепер намагаються для пропаганди показати його "відбудову". Нещодавно похизувалися новим "досягненням" – відкрили аж один трамвайний маршрут, хоча раніше в Маріуполі було до 100 кілометрів трамвайних шляхів.
- Також окупанти ріжуть на брухт "Азовсталь", оскільки від заводу нічого не залишилося. Загарбники займаються "розмінуванням".