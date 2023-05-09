У Маріуполі на будівлі зруйнованого палацу культури "Іскра" вивісили український прапор

У тимчасово окупованому Маріуполі на будівлі зруйнованого палацу культури замайорів прапор України. Місцеві таким чином демонструють, що чекають ЗСУ.

Палац культури "Іскра" розбомбили росіяни. Місцеві жителі вивісили там український прапор та ще раз продемонстрували свою відвагу та небажання жити під російською окупацією

До речі Готові битися, – Андрющенко розповів, як росіяни у Маріуполі налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ

У міській раді наголосили, мешканці знають, що Маріуполь – це Україна. Вони чекають на ЗСУ та звільнення міста.



Український прапор над палацом культури / Фото міської ради

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