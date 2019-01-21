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      Маріупольський порт зайняв друге місце за обсягом перевалки металу

      44 Читать новость на русском
      Маріупольський порт
      Маріупольський порт

      В цілому ГМК забезпечив третину експортного вантажопотоку українських портів.

      За результатами 2018 року Маріупольський морський порт зайняв друге місце серед українських гаваней за обсягами перевалки продукції гірничо-металургійного комплексу. Про це свідчать дані Адміністрації морських портів.

      У 2017 році Маріупольський порт посідав третє місце за цим показником. Незважаючи на блокаду Керченської протоки російськими силовиками в кінці листопада – на початку грудня, Маріуполь зміг показати в 2018-му хороші результати.

      Одеський порт скоротив перевалку продукції ГМК на 27% і в результаті опустився з другого на третє місце.

      На четверте місце вийшов Ізмаїльський порт. На підприємстві запевняють, що показники могли бути вищими. Однак низькі рівні води в Дунаї в другому півріччі обмежили поставки в напрямку портів на середній і верхній ділянці річки. На заваді стали і проблеми з відвантаженням готової продукції зі складів Полтавського ГЗК (Група Ferrexpo).

      Перше місце за обсягом перевалки металопродукції на експорт в 2018 році, як і в минулі роки, зайняв найбільш глибоководний порт країни – "Южний".

      Найвищу динаміку залучення металургійних вантажопотоків в минулому році продемонстрували стивідорна компанія "Ольвія" (+ 178%) і порт "Чорноморськ" (+ 141%). Сильніше за всіх скоротив експортну перевалку продукції ГМК Бердянський порт (-44,5%).

      В цілому в 2018 році підприємства українського гірничо-металургійного комплексу забезпечили 33,6% експортного вантажопотоку морських портів країни.

      У минулому році перевалка чавуну і прокату продовжила рости, переробка руди скорочувалася.

      Теги: Металургія Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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