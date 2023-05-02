"Українські діти – росіяни": міжнародна злочинниця Львова-Бєлова видала низку маразматичних заяв

У Кремлі продовжують стверджувати, що не викрадали, а навпаки, нібито "рятували" українських дітей. Також російська пропаганда просуває наратив про те, що "не працює" на стирання ідентичності українців та здійснює у такий спосіб геноцид. Це, вочевидь, повна брехня.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні видав ордер на арешт так званої уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. У понеділок, 1 травня, вийшло інтерв'ю злочинниці, у якому вона зробила чимало маразматичних заяв.

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Що наговорила Львова-Бєлова

Кремлівська посадовиця заявила, що Росія не визнає юрисдикцію МКС та начебто займалась завжди "захистом дітей", а не їхньою насильницькою депортацією. Також вона почала розповідати про те, що квазіреспубліки на Донеччині й Луганщині не частина України, а "незалежні держави".

Окрім того, Львова-Бєлова вважає, що паспортизація українців російськими документами після їхньої насильницької депортації не є чимось незаконним, а – "відкриттям можливостей" перед людьми.

Бєлова бреше про те, що нібито не причетна до геноциду: дивіться уривок з інтерв'ю VICE News

На цю маячню згодом відреагувала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна. Вона назвала це публічним зізнанням у злочині та констатувала, що чиновниця сидітиме на лаві підсудних.

Злочинці мають бути у в'язниці

Під час цього ж інтерв'ю Бєлова сказала, що не бачить різниці між українськими та російськими дітьми, адже "усі ми читаємо казки українськими та російськими мовами" та "у великої кількості росіян тече українська кров".

Важливо розуміти, що переміщення людей в іншу країну під час війни, а потім видавання їм російських паспортів, та будь-які інші дії спрямовані на стирання ідентичності є геноцидною практикою. А отже, відповідатиме Львова-Бєлова саме за геноцид проти українського народу.

Звісно, зараз посадовиця намагається відігравати роль "інтелектуально неповносправної" та повторює як мантру, що "дітей вона не депортувала, а евакуювала". Однак, очевидно, що цей "аргумент" в Міжнародному кримінальному суді навіть слухати не захочуть.