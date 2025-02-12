Трамп вбачає у звільненні Фогеля шанс закінчити війну Росії проти України

Американця Марка Фогеля 11 лютого звільнили з російської в'язниці у межах обміну зі Сполученими Штатами. Дональд Трамп сподівається, що це стане "початком відносин", які покладуть край війні Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США, які цитує Le Monde.

До теми Що відомо про американця Марка Фогеля, якого звільнили з російської в’язниці в рамках обміну

Що сказав Трамп про звільнення Фогеля в Росії

Дональд Трамп заявив, що під час обміну Марка Фогеля Росія поводилася із США "дуже добре".

Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

Я сподіваюся, що це початок відносин, у яких ми зможемо покласти край цій війні (Росії проти України – 24 Канал),

– сказав Трамп.

Водночас радник з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході – Стів Віткофф – та інші радники "домовилися про обмін, який служить демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Родина Марка Фогеля подякувала американському лідеру, додавши: "Це був найтемніший і найболючіший період нашого життя, але сьогодні ми починаємо зцілюватися".

До слова, Марк Фогель був викладачем у школі англійської мови в Москві. Його затримали в російському аеропорту у 2021 році за звинуваченням у зберіганні невеликої кількості марихуани, яку йому прописали в США в медичних цілях. У 2022 році американця засудили до 14 років позбавлення волі.

Зрештою адміністрація Дональда Трампа оголосила 11 лютого, що вдалося досягнути домовленостей з Росією про звільнення Марка Фогеля. Зараз він повертається до Сполучених Штатів.