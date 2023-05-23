Пішки з Києва до Херсону: як Марк Куцевалов і "Фонд Притули" купили пожежні для ДСНС

Марк Куцевалов у співпраці з "Благодійним Фондом Сергія Притули" зібрали кошти для купівлі пожежних машин для потреб ДСНС у Херсоні. Завдяки пішому походу взимку, який транслювали в Інстаграмі, вдалось накопичити навіть більшу суму, ніж планувалось.

В грудні 2022 року Марк Куцевалов вирушив у піший "Космопохід" з Києва до Херсона. Тоді йому вдалось зібрати майже 2,5 мільйона гривень завдяки донатам українців. Про це 24 Каналу розповіли сам актор і комік Марк Куцевалов та Катерина Вікторєнкова – керівниця гуманітарного напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули".

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Зимовий похід до Херсону заради допомоги

Марк Куцевалов разом із "Фондом Сергія Притули" у грудні оголосили збір на 2 мільйони, аби придбати "Старлінки" у пункти обігріву Херсона. Для цього Куцевалов вирушив у благодійний піший похід. Одначе тоді Мінцифри оголосило, що безплатно надасть "Старлінки".

Натомість за похід вдалось зібрати більше. За узгодженням з обласною адміністрацією Херсону та ДСНС, було вирішено закупити пожежні машини.

Це був зимовий похід під назвою "космопохід" – піший похід з Києва до Херсону. Коли потреба у "Старлінках" відпала, ми з офісом Притули узгодили, що пожежні машини будуть найкращим з того, що можна було придбати,

– розповів Марк Куцевалов.

Реалізація цього проєкту – це приклад співпраці та партнерства, коли разом можна зробити значно більше ніж окремо. Перемовини про покупку велись довго. Машини зрештою вдалось купити у Німеччині.

Кошти на закупівлю Марк збирав за допомогою власного інстаграму, транслюючи свій похід в історіях.

"Вони (гроші – 24 Канал) збирались просто: я постив відео походу в сторіс. Це справді похід, люди брали зі мною участь в Інтернеті, донатили через соцмережі на "монобанку". Хтось наздоганяв мене на автомобілях і донатив фізично", – зазначив комік.

Куцевалов розповів, що люди, окрім грошей на шляху давали також хліб, печиво, шоколад, шапки та навіть рукавички. Щобільше, з кожного міста актор поштою надсилав їжу, яку люб'язно йому пропонували місцеві.

Марк Куцевалов та Катерина Вікторєнкова про закупівлю пожежних та похід у Херсон: дивитись відео

Потреби на деокупованих територіях досі великі

Хоч проєкт закупівлі пожежних машин був масштабним, проте він задовольняти лише маленьку частину потреб в техніці для потреб ДСНС Херсонщини.

Потреби великі через те, що коли російська армія заходила та відходила, то грабувала все. Техніку насамперед. Те, що не змогли пограбувати – просто знищували, – зауважила Вікторєнкова.

У Фонді приділяють велику увагу вивченню та верифікації потреб. Для цього на трьох рівнях співпрацюють з державною владою – міністерства, обласні адміністрації та головами громад. З необхідностей, які озвучують громади у "Благодійному фонді Сергія Притули" визначають пріоритетні напрямки.

Найважливішим завданням, як і для всіх українців, є повернути гідне життя на понівечені Росією території. Для того, аби люди знову повернулися до мирного та нормального життя.

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