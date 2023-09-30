Марк Міллі офіційно залишив посаду головнокомандувача армії США: його проводжали оплесками

Генерал Марк Міллі 29 вересня пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. У своїй промові він згадав 45 президента США Дональда Трампа.

Міллі уточнив, що війська присягають конституції, а не "диктатору-наслідувачу". Окрім того, у мережі показали відео емоційного прощання генерала з військовими.

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Як Міллі прощався з військовими

Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо тому, хто прагне стати диктатором. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції,

– заявив Міллі.

Окрім того, Джо Байден заявив, що Міллі "непохитний перед обличчям небезпеки" і згадав, що генерал "одного разу пробіг замінованим мостом, щоб не дати проїхати ним двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців".

Варто зауважити, що Міллі працював на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів США 4 роки. Джо Байден пригадував, що до того часу генерал служив у зонах бойових дій від Афганістану та Іраку до Панами та Гаїті. Президент США назвав Міллі мудрим порадником та воїном.

Як Міллі прощався з військовими: дивіться відео

До речі, замість нього на посаді працюватиме командувач Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун. Він колишній льотчик-винищувач, який працював у Тихоокеанському регіоні.

Як зміни вплинуть на підтримку України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі перед відставкою на зустрічі у форматі "Рамштайн" 19 вересня заявив, що його відставка не позначиться на підтримці нашої держави з боку міжнародних партнерів.

За словами генерала, США підтримуватимуть нашу державу до того часу, поки Україна не досягне успіху, бо це спільне зобов'язання наших країн.

Кінцева мета очевидна – підтримувати Україну, доки не скінчиться війна, з власної волі розпочата Путіним. Право тріумфуватиме над правом сильного,

– підкреслив він.

Марк Міллі також запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.