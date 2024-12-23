Несправедливо критикувати Шольца, – Генсек НАТО відповів Зеленському

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував різку заяву президента України Володимира Зеленського щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він назвав це невиправданою критикою.

Про це розповідає 24 канал з посиланням на Reuters. За словами Рютте, хоча Німеччина є важливим союзником України, звинувачення у нерішучості щодо постачання крилатих ракет Taurus не мають підстав.

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Рютте відреагував на критику Зеленського щодо Німеччини

Він додав, що, на відміну від Шольца, він був би готовий постачати Україні крилаті ракети Taurus без обмежень. Однак Рютте підкреслив, що рішення про постачання озброєнь ухвалюють союзники, а не він.

Я часто наголошував Зеленському, що він не має права критикувати Олафа Шольца, оскільки це несправедливо,

– заявив Рютте в інтерв'ю агентству DPA.

До слова, критика Зеленського з’явилася після телефонної розмови Шольца з президентом Росії Владіміром Путіним у листопаді. На думку президента України, це підриває зусилля із ізоляції Путіна та досягнення "справедливого миру".

Попри деякі суперечності, Німеччина залишається одним з ключових партнерів України в умовах війни з Росією.

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина постачає Україні сучасне озброєння, зокрема: танки Leopard 2, бронетехніку та транспортери, засоби протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси та інші військові матеріали, що є корисними для українських військових на фронті.