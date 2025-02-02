"Інакше Росія може щось спробувати": Рютте закликав країни НАТО готуватися до війни
- Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу готуватися до війни та збільшувати витрати на оборону, щоб уникнути агресії Росії.
- Рютте додав, що небезпека виходить не лише з Росії, а й з Китаю, який також "надзвичайно розширив" свої військові можливості.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. Інакше, за його словами, "Росія може щось спробувати, так само як в Україні".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt. Зазначається, що майбутня квота витрат на оборону становитиме значно більше ніж два відсотки.
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Генсек НАТО звернувся до країн Альянсу
Марк Рютте закликав зокрема Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь. За його словами, країна багато чого зробила правильно з початку війни в Україні, але враховуючи розмір німецької економіки, НАТО хоче, щоб "вони зробили набагато більше".
Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Європа не повинна проявляти слабкості до Росії. Інакше Росія може щось спробувати, так само як в Україні,
– наголосив генсек НАТО.
Водночас Рютте додав, що небезпека виходить не лише з Росії, а й з Китаю, адже країна також "надзвичайно розширила" свої військові можливості.
До слова, раніше Марк Рютте позитивно поставився до ультиматуму президента США Дональда Трампа у бік Росії. Генсек НАТО також закликав Європу "душити" російську економіку.