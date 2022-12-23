Окупанти розікрали медичне обладнання: тепер помирають від поранень на Луганщині
В окупованому Луганську усі медичні заклади займаються лікуванням окупантів. Однак лікувати змога є не завжди, бо раніше з цих же лікарень росіяни покрали все обладнання.
Про це в ефірі 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на окупованій Луганщині окупантів не встигають доставляти у лікарні.
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В Генштабі озвучили, що лише за перші два дні грудня в лікарні Луганська доставили сотні найманців, що свідчить про величезну кількість російських поранених. Усі медичні заклади міста переформатовуються у військові шпиталі.
Вирили яму самі собі
Сергій Гайдай підтвердив цю інформацію: "Окупанти покрали українське нове сучасне обладнання з лікарень і приймальних відділень, коли окупували територію Луганської області, і все повивозили".
Ба більше, навіть не все обладнання, яке демонтується можна потім встановити знову і привести в роботу. Для цього необхідне правильне програмне забезпечення і вміння все налагодити, знати нюанси роботи, додав Гайдай.
Росіяни самі собі створили цю проблему,
– резюмував Гайдай.
Місцеві лікарні залишились без потужного медичного обладнання. Вести поранених окупантам немає куди, лише до Луганська, але багатьох вони просто не довозять. Навіть деяких лікарів з окупованої частини Луганщини забирають з лікарень і відправляють в мобільні військові шпиталі.
Про поранених росіян на Луганщині: дивитись відео
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