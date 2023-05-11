У Міноборони розповіли про ганебні крадіжки окупантів на окупованому Запоріжжі
Джерело:Ганна Маляр
На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями.
Заступниця міністра оборони України розповіла, що випадки крадіжок окупантами зросли з початку травня, особливо у дні, які були оголошені росіянами святковими та вихідними.
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Як окупанти крадуть майно на тимчасово окупованих територіях
Росіяни крадуть переважно майно і транспортні засоби. Вони роблять це під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.
Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам'янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян,
– розповіла Маляр.
Натомість в Енергодарі вночі з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” росіяни викрали близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.
Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.
Маляр додала, що 7 травня до порту Бердянська прибули чергове вантажне російське судно. Ймовірно, російські загарбники використають його для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.
Окупанти активно крадуть на Херсонщині та в Маріуполі
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський раніше розповідав, що російські загарбники почали активно скуповувати цивільні речі на ринках Херсонської області, почастішали пограбування та мародерства. З особливою інтенсивністю росіяни грабують цивільні приміщення та житлові будинки: викручують звичайні лампочки, виривають розетки, унітази, пральні машинки й бойлери,
- У тимчасово окупованому Маріуполі також процвітає мародерство. Красти в місті досі є що – це одна з причин, чому люди, в яких вціліли квартири й цінні речі, не виїжджають з міста. Якщо залишити квартиру на тиждень-два, вона стане пустою.