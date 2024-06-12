Не у метро: де в Києві проведуть Марш рівності
У Києві після 2 років перерви проведуть "Марш рівності". Захід проходитиме не в метро, як планували раніше.
Організовує подію громадська організація "КиївПрайд". Голова правління організації Анна Шаригіна на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" розповіла, що у заході візьмуть участь представники з-за кордону, пише 24 Канал.
Дивіться також ЛГБТК+ активісти заявляють про тиск з боку ТЦК
Де проведуть Марш рівності
Анна Шаригіна розповіла, що представники організації мали спільний закритий брифінг із поліцією. На ньому обговорили проведення Маршу рівності у 2024 році. Зокрема, говорили про те, що:
- поліція наразі має обмежений ресурс,
- до події буде прикута особлива міжнародна увага.
Цьогоріч у Марші рівності не радять брати участь неповнолітнім. Зокрема, через ситуацію з безпекою.
Одна із цілей нашого маршу – зробити додатково видимою Україну на міжнародному рівні й вимагати захисту від Росії, бо ЛГБТК-спільнота є також частиною українського суспільства і також потерпає від російських ракет… Ми вважаємо, що це може дати Україні більше користі, ніж якісь опозиції Маршу,
– розповіла Анна Шаригіна.
Вона додала, що з поліцією вже узгодили:
- маршрут,
- план заходу,
- безпекові моменти.
Голова правління організації пояснила, що Марш буде закритим – участь у ньому братимуть люди тільки за попередньою реєстрацією.
Марш відбудеться на вулицях Києва, неподалік від укриття,
– заявила голова правління громадської організації.
За її словами, у Марші рівності візьмуть участь 500 людей. Зокрема, будуть як окремі активісти й активістки, так і організовані колони.
"Планують численну присутність дипломатів, а також представників і представниць міжнародної спільноти", – заявила Шаригіна.
До речі, раніше в "КиївПрайді" пояснювали, що Марш відбудеться на одній з центральних вулиць Києва.
Коротко про Марш рівності в Києві
- 16 червня у Києві вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України проведуть Марш рівності.
- Анна Шаригіна розповідала, що планують провести 3 основні активності: великий збір на 5 різних фондів, благодійний фестиваль, Марш рівності.
- До речі, організатори заявили, що вони збирають 4 мільйони гривень для Збройних Сил України. Гроші планують передати на РЕБи для спецпідрозділу НГУ "Омега", на 55 FPV-дронів для 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, на комплектуючі для дронів для БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та Mavic 3T для Сил спеціальних операцій на кордоні Сумщини. Детальніше читайте за посиланням.