Зі 150 окупантів залишилося 20: у ЗСУ пояснили, чому ворог зменшив штурми біля Мар'їнки

Російські окупанти дещо зменшили кількість штурмів поблизу Мар'їнки. Це, найімовірніше, сталося з двох причин.

Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, українські військові продовжують потужно знищувати російських загарбників.

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Упродовж останнього часу можна зауважити, що ворог став дещо менше проводити штурми як на Мар'їнському напрямку, так і в самій Мар'їнці. Хоча ця ділянка досі залишається однією з найгарячіших точок на фронті.

Якщо проаналізувати цифри, то можна сказати, що дещо зменшилася кількість штурмів на Мар'їнському напрямку. Інтенсивність боїв в районі Мар'їнки також зменшилася,

– зазначив Шершень.

Чому ворог став менше атакувати на Мар'їнському напрямку

Як наголосив Шершень, це сталося, найімовірніше, з двох причин. Була інформація, що особовий склад кадирівців перемістився з цього напрямку на територію Росії через спробу заколоту та конфлікт власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина із тамтешнім міністерством оборони.

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Окрім цього, українські військові знищують значну кількість загарбників на Мар'їнському напрямку. Нещодавно цікавою інформацією поділився один з російських окупантів, якого захопили в полон.

Також маємо інформацію за показами полоненого, який брав участь в боях поблизу Мар'їнки. Він розповів, що зі 150 особового складу росіян в живих залишилося лише 20. Ось така ситуація в Мар'їнці,

– зауважив Шершень.

Ситуація в Мар'їнці: коротко

За минулу добу, 27 червня, російські окупанти проводили наступальні дії в районі Мар'їнки та Побєди. Однак успіху не досягли. Також загарбники завдали авіаційних ударів біля Мар'їнки та Красногорівки й обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів поблизу.

Загалом Сили оборони України продовжують наступальні дії на деяких ділянках Таврійського напрямку. Ситуація там стабільно контрольована.

Станом на 28 червня Росія втратила у повномасштабній війні проти України вже 227 100 особового складу.