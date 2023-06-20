"Машина з вибухівкою" досі стоїть на руїнах ГЕС: журналіст звернув увагу на важливий нюанс

Машина, яку зафіксували на Каховській ГЕС перед її підривом російськими військами, залишилася неушкодженою після теракту.

Про це повідомив у твітері журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, посилаючись на супутникові знімки. Раніше Associated Press показало фото машини на Каховській ГЕС і припустило, що всередині була вибухівка.

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Однією замінованою машиною підірвати ГЕС не вийшло б

Представник українських спецпризначенців на умовах анонімності сказав, що однією замінованою машиною би не вдалося зруйнувати дамбу, і припустив, що її підрив міг посилити запланований окупантами вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Крутов показав супутниковий знімок машини, яка досі перебуває на зруйнованій ГЕС і, очевидно, не була підірвана.

Гадки не маю, який стосунок автомобіль має до прориву дамби. Це біля правого краю дамби, підірваної росіянами минулої осені під час відступу з Херсона. Супутниковий знімок Planet, зроблений сьогодні, 19 червня, показує, що машина досі там і не була пошкоджена після руйнування дамби,

– написав він.

Інші версії підриву Каховської ГЕС

Є інше припущення, мовляв, росіяни підірвали підводний прохід, через що вся конструкція буквально посипалася. Розташований він глибоко всередині дамби.

Окупанти добре знали, що це слабке місце об'єкта, тож легко могли цим скористатися.

Водночас припускали, що машиною могли лише підвезти вибухівку, щоб скоїти злочин.

Ба більше відомо, що за день до підриву, росіяни влаштували вогневу позицію. Її облаштували у критично важливому машинному відділенні дамби. Власне, в Укргідроенерго вважають, що воно і могло бути епіцентром вибуху.

Важливо! Українська влада ще у жовтні 2022 року повідомляла, що росіяни замінували дамбу і попереджали про небезпеку цих дій. Тож, коли в ніч проти 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС, яку окупанти контролювали понад рік, сумнівів у причетності окупантів в України та її союзників – не виникло.

Звісно ж, кремлівська пропаганда заперечує причетність до теракту своїх вояк, натомість Путін публічно і цинічно заявив, що "краще б ЗСУ йшли у контрнаступ, аніж підривали Каховську ГЕС". Диктатор в одному реченні дезінформував двічі, бо: ЗСУ уже успішно просуваються на усій лінії фронту, ЗСУ не причетні до вибуху ГЕС.