Масі Найєм підписав угоду про примирення із викрадачем його мотоцикла

Масі Найєм, який є братом нардепа Мустафи Найєма, підписав угоду про примирення із підозрюваним у крадіжці його мотоциклу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з угодою, підозрюваний заплатить 17 тисяч гривень штрафу, який піде в дохід держави. Також він зобов'язаний протягом 30 днів працювати волонтером у головному військовому клінічному госпіталі. Вже у вівторок він вийде на роботу.

"Підозрюваний погодився. На мою думку, саме таке покарання дійсно може змінити людину", – зазначив Масі Найєм.

Нагадаємо, 11 травня у брата Мустафи Найєма – Масі викрали мотоцикл. Того дня він прибув до суду, де мали розглянути апеляцію щодо запобіжного заходу для нападника на Мустафу найєма. Біля будівлі суду Масі залишив мотоцикл де його і викрали. 13 травня у Києві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у викраденні мотоцикла.