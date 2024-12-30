Ілон Маск назвав Зеленського "чемпіоном усіх часів": так він посміявся з підтримки України

Ілон Маск мав на увазі "чемпіонство" Зеленського з ошукування США. Це стало черговою скандальною заявою мільярдера на адресу України.

Так він відреагував на пост криптоінвестора Маріо Нафула. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що знов наговорив Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск у своїй соцмережі X відреагував на пост криптоінвестора Маріо Нафула, який звинуватив США у надмірній фінансовій підтримці України.

"Байден надсилає чергові 2.5 мільярда доларів Україні – тому що 175 мільярдів було не достатньо", – йдеться у дописі.

На це відповів Маск, коротко назвавши Зеленського "чемпіоном усіх часів", вочевидь маючи на увазі "ошукування" чи "обкрадання" США.



Допис Ілона Маска у Х / Фото з соцмереж

Нагадаємо, політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що між Трампом та Ілоном Маском може спалахнути конфлікт. Маск відбирає на себе забагато уваги та амбіцій, що може в результаті роздратувати Трампа, який завжди хоче бути у центрі уваги та лідирувати над усіма.