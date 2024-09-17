Маск скандально "пожартував про замах" на Байдена і Гарріс: Білий дім різко відреагував
Джерело:Axios
Після нового замаху на Дональда Трампа Ілон Маск у мережі пожартував, що "ніхто не намагався вбити Байдена чи Гарріс". У Білому домі не оцінили такого "гумору" від мільярдера й розкритикували його.
Про це повідомляє Axios. Важливо, що користувачі мережі закликали Маска видалити свій скандальний допис, однак він погоджувався й чинив опір. Але, зрештою, видалив.
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У Білому домі відреагували на скандальний допис Маска
Після того, як 15 вересня, судячи з усього, відбувся другий замах на Дональда Трампа, Маск вирішив висловити свою думку. У мережі Х один з користувачів опублікував допис з питанням: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?".
На це мільярдер відповів, що "ніхто навіть не намагається вбити президента Джо Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс". Однак такі слова викликали бурхливу реакцію соцмереж, а Маска почали закликати переглянути свій коментар. Деякі користувачі навіть сприйняли це як заклик до насильства, а також почали використовувати хештег #DeportElonMusk, щоб висловити протест.
Проте бізнесмен знову написав, що "ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде".
Одна з відповідей Маска / Скриншот з мережі
Згодом Маска знову попросили видалити свої скандальні коментарі, на що він відповів: "Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартома".
Зрештою мільярдер таки видалив пост і заявив, що це був лише "жарт".
Маск заявив, що лише жартував / Скриншот з мережі
"Гумору" американського бізнесмена не оцінили у Білому домі. Прессекретар Ендрю Бейтс наголосив, що Байден і Гарріс після тривожних новин про замах на Трампа заявили, що в США немає місця політичному чи іншому насильству. Окрім того, Маску нагадали, що всі мають зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства.
Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика безвідповідальна,
– різко відповіли у Білому домі.
До слова, Дональд Трамп заявив, що його буцімто хотіли вбити через Байдена та Гарріс. Мовляв, нападник довіряв риториці президента США та віцепрезидентці, а тому "діяв відповідно до неї".