Куди по Україні Росія запустила ракети й де працює ППО – читайте у телеграмі 24 каналу

15 листопада 2022 , 16:05
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Російські військові 15 листопада здійснили масовий запуск ракет по території України. Щоб бути в курсі, куди ворог спрямував свої смертоносні снаряди й де відпрацювала наша ППО – читайте оперативний телеграм-канал 24 каналу.

Команда 24 каналу оперативно публікує перевірену інформацію. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу, щоб читати лише правдиву, а не панічну інформацію. Запевняємо, що ніяких "ТЕРМІНОВО ВСЯ УКРАЇНА" ви ніколи у нас не побачите. 

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Телеграм-канал 24 каналу оновлюється постійно – і вдень, і вночі. Тому ви завжди будете в курсі всіх найважливіших подій.

Сьогодні російські окупанти здійснили масовий пуск ракет по Україні, то ж ми оперативно інформуємо про те:

  • куди летять російські ракети,
  • де працює ППО,
  • де місцеві мешканці чують вибухи,
  • що каже місцева влада.

Важливо, що ми не допомагаємо ворогу й не публікуємо жодних фото та відео прильотів. Ми дбаємо про безпеку українців й завжди вчасно кажемо вам, коли потрібно бігти в укриття.

Що відбувається в Україні прямо зараз

Автор: Софія Мінджоса