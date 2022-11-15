Куди по Україні Росія запустила ракети й де працює ППО – читайте у телеграмі 24 каналу
Російські військові 15 листопада здійснили масовий запуск ракет по території України. Щоб бути в курсі, куди ворог спрямував свої смертоносні снаряди й де відпрацювала наша ППО – читайте оперативний телеграм-канал 24 каналу.
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Сьогодні російські окупанти здійснили масовий пуск ракет по Україні, то ж ми оперативно інформуємо про те:
- куди летять російські ракети,
- де працює ППО,
- де місцеві мешканці чують вибухи,
- що каже місцева влада.
Важливо, що ми не допомагаємо ворогу й не публікуємо жодних фото та відео прильотів. Ми дбаємо про безпеку українців й завжди вчасно кажемо вам, коли потрібно бігти в укриття.
Що відбувається в Україні прямо зараз
- Росіяни влучили у 2 житлових будинки у Печерському районі Києва. Інформацію по жертв та постраждалих встановлюють. Водночас силам ППО вдалося збити 4 ворожі ракети над столицею.
- ППО відпрацювала також у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Звуки вибухів почули мешканці Кривого Рогу.
- О 15:40 моніторингова група повідомила про ще один запуск ракет. Смертоносні снаряди вилетіти з району Астрахані. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, це вже третя хвиля.