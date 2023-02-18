Усе місто одночасно займається похоронами: як росіяни реагують на величезні втрати на війні

Росія не цінує ні чужих, ні своїх людей, а тому вперто посилає мобілізованих солдатів на смерть в Україну. Кремлю стає все важче приховувати втрати у війні, тому це може призвести до невдоволення серед росіян.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, не помітити наслідки війни для Росії неможливо, коли одночасно гинуть сотні росіян з одного міста.

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Кожен тисячний житель Владивостока загинув під Вугледаром

Михайло Шейтельман розповів, що під час розгрому російського угруповання під Вугледаром загинуло від 500 до 1000 росіян з Владивостока. Навіть якщо брати цифру в 500 осіб, виходить, що загинув кожен тисячний житель цього міста.

При цьому політтехнолог зазначив, що в такому випадку значна кількість Владивостока одночасно займається організацією поховань. В такій ситуації не помітити втрати Росії у війні просто неможливо.

Це значить, що ціле місто Владивосток займається похованнями. І як це приховати, коли у місті загинув кожен тисячний? Це неможливо,

– сказав Шейтельман.

На думку політтехнолога, російські втрати ще можна б було приховати, коли вони були "розмазані" по Росії, але кількість втрат збільшується, особливо під час точкових ударів ЗСУ.

Росіяни біжать від мобілізації

Посилаючись на російських опозиціонерів, які вже проживають за межами Росії, але які підтримують зв'язки зі знайомими, Шейтельман сказав, що в Росії такі втрати не викликають ентузіазму, а, навпаки, викликають страх війни та ігнорування мобілізації.

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Політтехнолог також наголосив, що Владіміру Путіну не вдалось перетворити російські трупи на зброю, щоб викликати у росіян бажання помститися.

"Вони, в результаті своїх непереконливих промов, своїми крадіжками, про які всі, звісно, знають, своїми кволими виступами на заходах та бідними картинками сказали всім : "біжіть". І всі, напевно, будуть бігти. Не за кордон, а від мобілізації", – сказав Шейтельман.

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