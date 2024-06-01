Атака на Львівщину: ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, є травмовані

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала Україну. Зокрема, під ударом опинилась і Львівська область.

Раніше повідомляли, що на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони. Стало відомо, що ворог вдарив по енергетичних та цивільних обʼєктах.

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Є постраждалі

ДСНС оперативно ліквідувала всі пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури. На Львівщині внаслідок атаки травми отримали 4 людини. Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що вони у стані середньої тяжкості.

Крім цього, глава МВС Ігор Клименко зазначив, що на Харківщині ворог вдарив по базі відпочинку. Мовиться про атаку на Балаклію. Також на Дніпропетровщині FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено 4 особи, серед яких дитина.

Основними цілями Росії під час цієї масованої атаки були енергетичні об'єкти. Зокрема, у ДТЕК повідомили, що ворог вдарив по 2 теплоелектростанціях.

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