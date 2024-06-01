Російські ракети вночі долетіли аж до Закарпаття

Росія вночі проти 1 червня атакувала Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Цього разу ракети долетіли аж до Закарпаття.

У повітряних силах повідомили, що ракети долетіли до Закарпатської області. Вони рідко перетинають повітряний простір регіону.

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Невідомо, чи ракети збивали саме там

Близько 3.00 бомбардувальники Ту-95 здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.

Сповіщали, що російські ракети були у Закарпатській області. Курс – на Мукачево. Достеменно невідомо, чи їх там збили, чи вони змінили напрямок. Повітряні сили відзвітують про це пізніше.

Вночі проти 1 червня під прицілом ворога знову опинилась енергетична інфраструктура України.

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