На Тернопільщині без світла залишилися 50% споживачів: змінено графіки відключень

Росія масовано атакувала Україну різними видами озброєнь 13 грудня. Під прицілом знову була енергетична інфраструктура.

На Тернопільщині змінили графіки відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Тернопільобленерго".

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50% області без світла

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно.

Це означає, що було відключено 50% споживачів області. Крім цього, стало також відомо про зміну графіків відключень світла.

Відключення планують в наступні години:

06:00-10:00 3 черга

07:40-11:00 2 черга

08:00-12:00 1 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

17:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

Росія масовано атакувала Україну різними видами ракет. Зокрема, були пуски "Кинджалів". Вони становили загрозу для західних областей. Також Росія підіймала в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 та здійснювала з них пуски ракет.