Ворог накопичував ракети та дрони, і прогнозовано їх запустив, – ЦПД про масований удар

Росія зранку 13 грудня масовано атакувала Україну різними видами озброєнь. Керівник ЦПД відреагував на такі дії Росії.

Росія тривалий час накопичували ракети та безпілотні літальні апарати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.

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Путіна потрібно зламати

Коваленко наголосив, що ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України.

Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив,

– написав керівник ЦПД.

Він наголосив, що російського президента Владіміра Путіна треба зламати, інакше Росія не припинить війну.

Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну ракетами. Зокрема, у повітряний простір зайшли "Калібри". Також відбулись пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також ворог атакує безпілотниками.

Росія запускала балістичне озброєння по передмістю Харкова. Ворог не припиняє бити по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози.