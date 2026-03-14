"Шахед" упав за 30 метрів від мобільної вогневої групи: відео моторошного моменту
- Росія випустила майже 500 ракет і дронів по Україні, більшість з яких збила протиповітряна оборона.
- Один з "Шахедів" був збитий прикордонниками на Північно-Слобожанському напрямку.
- Дрон впав за 30 метрів від мобільної вогневої групи.
14 березня Росія знову масовано атакувала Україну, випустивши по ній майже 500 ракет і дронів. Більшість ворожих цілей вдалося збити завдяки невтомній праці протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп.
Так, кадрами роботи мобільної вогневої групи під час відбиття масованої атаки поділилися у ДПСУ. Зафіксований на відео момент на вкотре нагадує про те, яка важка та небезпечна праця лягає на плечі захисників неба.
Як прикордонники знищували "Шахеди"?
Один із "Шахедів", які Росія запустила цієї ночі, був збитий прикордонниками на Північно-Слобожанському напрямку.
На оприлюдненому відео чути радісні вигуки екіпажу мобільної вогневої групи після того, як їм вдалося "підстрелити" ворожий дрон.
"Шахед" впав усього лише 30 метрів від захисників. Ударною хвилею одного бійця з мобільної вогневої групи відкинуло з машини. На щастя, всі залишились живі.
Момент збиття і падіння "Шахеда": дивіться відео
Нагадаємо, що уночі Росія запустила 498 засобів повітряного нападу: 68 ракет різних типів і 430 ударних БпЛА, близько 250 із них – "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.
Що відомо про масовану атаку 14 березня?
- У Повітряних силах розповіли, що сили ППО по максимуму відпрацювали по крилатих ракетах. Усі 49 снарядів, запущених ворогом, були збиті.
- На жаль, не минулося без прильотів. Сталося влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 7 локаціях.
- Наслідки масованого удару зафіксовані у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині. Основною ціллю цієї атаки була енергетика Київської області. Ворог цілився по Трипільській ТЕС та підстанції у селі Наливайківка.
- На Київщині загинули четверо людей, троє з них – у Броварах.
- У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини без тепла залишилися загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.
- Також, окрім енергетики, противник атакував залізницю. Ворожий дрон влучив по приміському потягу на Харківщині, двоє людей постраждали.