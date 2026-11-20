Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру на деяких ділянках
Внаслідок масованої атаки на Україну пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури. Наразі залізничники працюють над їх відновленням.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Які наслідки атаки на залізницю 20 листопада?
У компанії розповіли, що через російські удари зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на деяких ділянках. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атак.
Також там зазначили, що попри масовану ракетно-дронову атаку продовжують рух поїздів, однак суворо дотримуються заходів безпеки. У разі загрози для пасажирів і працівників залізничники проводять евакуацію.
Київська кільцева електричка відновлює рух і допоможе пасажирам дістатися з лівого берега столиці на правий та у зворотному напрямку.
Зверніть увагу! Уночі Росія атакувала три мости через Дніпро у Києві. Рух ними обмежений або закритий.
Приміські поїзди в Києві та області також курсують.
Водночас через постійні загрози частина поїздів затримується.
Найбільше від графіка відстають:
- Холм – Дніпро – понад 10 годин;
- Дніпро – Перемишль – понад 9 годин;
- Дніпро — Ужгород – понад 9 годин.
- Низка рейсів із Києва та до столиці – понад 6 – 8 годин.