Нічний обстріл: Польща піднімала авіацію через масований удар

У ніч проти 21 липня Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по території України. У відповідь на ворожий обстріл Польща активувала всі протоколи реагування та посилила захист свого повітряного простору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

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Вночі Польща знову піднімала авіацію

У небо піднялася польська та союзницька авіація, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели в стан найвищої бойової готовності.

Вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки громадян та захист державних кордонів – особливо в районах, наближених до зони підвищеного ризику,

– йдеться в офіційній заяві.

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі наголосили, що продовжують стежити за розвитком ситуації, а всі підпорядковані сили перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня під ворожим ударом опинився Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинула одна людина, наразі рятувальники продовжують працювати на місцях обстрілу.

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Гучно було також в Івано-Франківську. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що цієї ночі була наймасштабніша атака на Івано-Франківськ від початку повномасштабного вторгнення.