Про це 24 Каналу повідомив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що це той напрямок, над яким варто працювати. Адже саме тому окупанти атакують нашу країну різними видами зброї.

Дивіться також Ворог здійснив комбіновану атаку на Львів: імовірні пожежі, пошкоджено десятки будинків

Якою була найбільша небезпека нічної масованої атаки?

Колишній офіцер Повітряних сил зазначив, що довгий час окупанти не здійснювали масовану атаку. Зокрема через те, що Україна била по російських складах з "Шахедами". Однак важливо зауважити – попри переговорний процес Кремль продовжує атаки, особливо страждають прифронтові зони.

Сьогодні ворог здійснив класичну масовану атаку – застосував крилаті ракети морського та повітряного базування, швидкісні цілі та дрони. Окупанти знову намагались ускладнити роботу українській ППО.

Ворог використовує різні повітряні цілі, які засоби виявлення детектують по-різному. Часто ми бачимо не всі цілі, бо у нас не достатньо засобів радіолокації, які можуть дати точні координати в режимі реального часу. А це є головним напрямком захисту,

– наголосив Храпчинський.

Він додав, що саме в цьому напрямку повинна працювати Україна. Адже ці технології є новими, раніше їх не передбачали у системах радіолокації.

Російська атака 21 серпня: що відомо про влучання?