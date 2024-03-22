Окупанти били по критичних об'єктах інфраструктури: де зафіксовано влучання та пошкодження

Вранці 22 березня російські війська завдали цинічного масованого ракетного удару по Україні. Удари переважно були спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

Російські сили намагалися спричинити серйозний збій в українській енергетичній системі. У багатьох містах були пошкоджені об'єкти, які виробляють, передають і розподіляють електроенергію. Про наслідки масованого ракетного обстрілу, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Харківська область

Окупанти нанесли понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста Харків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок цього місто фактично опинилося без електропостачання, і всі екстрені служби вже взялися за роботу.

Мер Харкова Ігор Терехов попередив про проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у місті.

Він додав, що уранці електротранспорт не буде працювати, а перевезення здійснюватимуться автобусами за схемою блекауту.

Запорізька область

12 ракетних ударів завдано по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У результаті обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що за попередніми даними, два будинки приватного сектору зруйновано, ще 7 будинків пошкоджено. Інформація про стан постраждалих уточнюється.

Влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС, повідомляє Укргідроенерго. Наразі триває пожежа на станції. Загрози прориву немає, ситуація на плотині контрольована.

Дніпропетровська область

Серія вибухів прогриміла в Дніпрі, що призвело до відключення світла в деяких районах міста.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська здійснили комбіновану атаку на місто "Шахедами" та ракетами. За його словами, були уражені об'єкти критичної інфраструктури.

Пізніше чиновник додав, що у зв'язку з атакою в Кривому Розі введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури будуть переведені на генератори.

Хмельницька область

Мер міста Олександр Симчишин заявив, що внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки.

У результаті удару є жертви та поранені серед мирних мешканців. За попередніми даними, є поранені, на жаль, одна людина загинула. Рятувальні роботи тривають.

Також відомо, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та сусідніх селах виникли проблеми з електропостачанням.

Міський голова Шепетівки повідомив, що у місті є пошкодження критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Жертв немає.

Школи та садочки переведено на дистанційний режим,

– зазначив він.

Вінницька область

Вінницька область також стала мішенню для російських дронів та ракет.

Внаслідок цього один з об'єктів інфраструктури отримав пошкодження. У Ладижині Вінницької області через обстріли тимчасово припинено електропостачання, теплопостачання та водопостачання.

Міський голова Ладижина, Коломієць, повідомив про влучання в критичні об'єкти інфраструктури у місті.

Львівська область

У Львівській області оголошувалася повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед".

Ця атака призвела до руйнування в регіоні. Згідно з повідомленням від Львівської обласної військової адміністрації, під час тривоги один з безпілотників окупантів зачепив об'єкт енергетичної інфраструктури на території Стрийщини.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті стався ряд вибухів у результаті атаки ворожих сил, яка здійснювалася як за допомогою дронів-камікадзе, так і ракет.

Ця атака спричинила пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала.

На щастя, наразі немає перебоїв з електропостачанням в області. Рятувальники ДСНС працюють на місці вибухів для забезпечення безпеки та ліквідації наслідків.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 22 березня, о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.

Одеська область

Об'єкти енергетики Одеської області були атаковані "Шахедами". Про це повідомили у регіональній прокуратурі.

Кіровоградська область

У Кіровоградській ОВА повідомили, що в області є пошкодження господарчої будівлі. Енергетики вимушені ввести графік аварійних відключень світла.