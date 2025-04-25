"Швидко вправлять мізки Путіну": що може допомогти Україні збивати більше російських ракет

24 квітня Росія здійснила масштабну терористичну атаку з використанням різної номенклатури ракет, зокрема балістичних. Росія змогла вивести більшу кількість пускових установок. Окрім того, що в неї є "Іскандери", вона ще застосовувала північнокорейські KN-23. Були використані й "Калібри".

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що країна-агресорка з літаків Ту-95 скидала ракети Х-101, Х-555. В основному всі вони прямували на Київ та область, що вчергове підтверджує терористичний характер цієї атаки.

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Яких систем ППО Україні потрібно більше?

Українські системи ППО спробували перехопити максимальну кількість російських засобів ураження. Росія окрім ракет використала багато безпілотників, частина з яких була імітаторами. Світан зауважив, що ЗСУ вже навчилися їх розпізнавати. Більша частина ударних БпЛА була знищена. Частину ракет теж вдалося збити, зокрема балістичні.

Військовий експерт зазначив, що в Україні щільність ППО зараз не дозволяє повністю перехоплювати балістику. Він пояснив, що перекрити небо на 100% ні одна система не може. Однак є такі, які передбачають коефіцієнт знищення цілей на 80 – 90%.

"Частина з таких є в Україні, наприклад, добре себе показують IRIS-T, Patriot, NASAMS. Всі новітні цього тисячоліття системи зарекомендували себе непогано. Добре себе показали літаки Mirage, F-16, десятки російських аероцілей були уражені ними", – озвучив Світан.

До відома! 24 квітня українські системи ППО збили 112 ворожих повітряних цілей, зокрема 48 ракет та 64 БпЛА. Ще 68 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, не завдавши негативних наслідків.

Проти балістики можуть працювати тільки протибалістичні комплекси, зокрема Patriot, тому їх кількість Україні треба збільшувати. Протидіяти ворожим аероцілям, зі слів військового експерта, можна різними способами: наземними ЗРК, мобільними групами, літаками, тому потрібно збільшити щільність ППО.

На думку Світана, краще робити це на сході України. Він підкреслив, що Україні треба робити запити своїм партнерам, аби ті допомогли захистити наше небо.

Свого часу була гарна ініціатива від Франції та Великої Британії прикрити українське небо авіаційними засобами контролю, це можуть бути як літаки, так і ЗРК. Вони можуть бути розміщені як в Україні, так і в Польщі чи Румунії,

– зазначив Світан.

Вони могли б хоча б частково взяти на себе прикриття українського неба, аби наша держава мала змогу перекинути свої системи ППО на східну частину України.

Як змусити Путіна перестати бити по цивільних об'єктах?

Військовий експерт наголосив, що є ще один метод, який треба однозначно використовувати після таких терористичних актів з боку Росії – це дзеркальний удар. Після масованих атак, зі слів Світана, варто завдавати у відповідь удар по Москві та області. Там безліч військових об'єктів, особливо високотехнологічних, починаючи від проєктних бюро і закінчуючи центрами з виготовлення вузлів та агрегатів для систем ракетобудування, авіації.

Світан зауважив, що там багато військової інфраструктури, по якій можна бити. Він переконаний, що коли туди прямуватимуть сотні українських безпілотників і ракет, то після 3 – 4 разу очільнику Кремля вже не захочеться ухвалювати рішення про удари по цивільних об'єктах України.

Москвичі його з будь-якого бункера дістануть, якщо на Москву летітимуть сотні БпЛА. Вони будуть спрямовані на військові об'єкти, але російська ППО збиватиме їх і вони падатимуть де завгодно. От коли вони почнуть падати на голови москвичів, ті швидко вправлять мізки Путіну,

– озвучив Світан.

Зазначимо, що начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що F-16 та Mirage, а також літаки радянської авіації можуть збивати тільки крилаті ракети та БпЛА. Відпрацьовувати по балістичних ракетах ворога авіація не спроможна. З цим завданням справляються Patriot.