Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня
Росія 25 грудня масовано атакує Україну. Від ночі окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта – запустила різні типи ракет.
Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.
До теми Ймовірна масована ракетна атака на Україну: тривога в усіх областях
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Частину крилатих ракет ворог спрямував у напрямку Івано-Франківської області. Місцева влада повідомляла про роботу ППО в області. Як повідомляють у мережі, у Бурштині прогриміла серія потужних вибухів. Наразі деталі залишаються невідомими. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія вкотре масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження, У Харкові також зафіксували влучання у Київському районі. На місці прильоту спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків. Про постраждалих інформація не надходила. На тлі масованої атаки Росії в Україні почали превентивно вимикати світло. Наразі про екстрені відключення повідомляють на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині. Також на Миколаївщині почали діяти графіки обмеження споживачів. Російська армія атакувала Дніпро та Кременчук. У містах пролунала серія потужних вибухів. Крім того, у Дніпрі частково зникло електропостачання. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Також відомо про 2 постраждалих. Це чоловіки, які отримали уламкові поранення. Наразі їх госпіталізували. Зранку 25 грудня Харків опинився під масованим ракетним ударом. Російська армія випустила по місту балістичні ракети. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російська армія завдала щонайменше 7 ударів. За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова. Від 24 грудня Росія атакує Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив безпілотники днем раніше, близько 13:15 й атакує ними досі. Уночі 25 грудня о 01:36 Повітряні сили повідомили про зліт ворожої стратегічної авіації. Близько 05:13 також стало відомо про пуски крилатих ракет типу "Калібр".
У Бурштині прогриміли вибухи
Росія масовано атакує енергетику України
– повідомив Галущенко.
В Україні превентивно вимикають світло
Ворог атакував Дніпро та Кременчук
У Харкові спалахнули пожежі після атаки
Харків опинився під масованим ударом
Росія цинічно атакує Україну на Різдво
Частину крилатих ракет ворог спрямував у напрямку Івано-Франківської області. Місцева влада повідомляла про роботу ППО в області.
Як повідомляють у мережі, у Бурштині прогриміла серія потужних вибухів. Наразі деталі залишаються невідомими.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія вкотре масовано атакує енергетичну інфраструктуру України.
Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження,
У Харкові також зафіксували влучання у Київському районі. На місці прильоту спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.
Про постраждалих інформація не надходила.
На тлі масованої атаки Росії в Україні почали превентивно вимикати світло. Наразі про екстрені відключення повідомляють на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині.
Також на Миколаївщині почали діяти графіки обмеження споживачів.
Російська армія атакувала Дніпро та Кременчук. У містах пролунала серія потужних вибухів.
Крім того, у Дніпрі частково зникло електропостачання.
Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.
Також відомо про 2 постраждалих. Це чоловіки, які отримали уламкові поранення. Наразі їх госпіталізували.
Зранку 25 грудня Харків опинився під масованим ракетним ударом. Російська армія випустила по місту балістичні ракети.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російська армія завдала щонайменше 7 ударів. За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова.
Від 24 грудня Росія атакує Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив безпілотники днем раніше, близько 13:15 й атакує ними досі.
Уночі 25 грудня о 01:36 Повітряні сили повідомили про зліт ворожої стратегічної авіації. Близько 05:13 також стало відомо про пуски крилатих ракет типу "Калібр".