Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Росія 25 грудня масовано атакує Україну. Від ночі окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта – запустила різні типи ракет.

Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

До теми Ймовірна масована ракетна атака на Україну: тривога в усіх областях

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