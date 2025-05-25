"Є сигнали про підготовку нових ударів по Україні": у РНБО дорікнули Заходу

24 травня ворог масовано атакував Київ, а 25 травня завдав комбінованого удару по території усією країни. У РНБО вважають, що подібні атаки противник продовжить і надалі.

Внаслідок атаки 25 травня є загиблі і поранені. Окупанти й надалі тероризуватимуть українців, передає 24 Канал.

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Поки Захід спостерігає, Росія діє

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія не збирається припиняти масовані атаки. Він вказав на те, що в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні.

"Лише на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру", – зауважив Коваленко.

Зазначимо, що Дональд Трамп проявляє терплячість до Владіміра Путіна, хоча той не демонструє бажання йти на мирну угоду з Україною. Ба більше президент США робить вигляд ніби вірить у те, що диктатор хоче закінчити війну. Саме тому він начебто утримується від посилення тиску на Росію. Мовляв, щоб не зашкодити мирному процесу. Як бачимо, Кремль активно користується цією пасивною позицією Вашингтону, аби надалі задовольняти свої злочинні амбіції щодо України.