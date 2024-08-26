Не всі ракети долетіли до цілей, – Братчук про масований обстріл Одещини

Вранці 26 серпня росіяни масовано атакували українські міста. Зокрема, під ударом ворога опинилась і Одеська область.

Росіяни, зокрема, могли використати "Калібри" для обстрілу Одещини. Детальніше про ситуацію в Одеській області після ударів 24 Каналу розповів Сергій Братчук – речник Української добровольчої армії "Південь".

Детальніше 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня

Що відомо про обстріл Одеської області

Під російські обстріли також потрапила Одещина. Ворог атакував об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Триває робота надзвичайних служб.

За попередньою інформацією, це всі ракети прилетіли до місця свого призначення. Відпрацювали наші сили ППО. Можливо, не буду поспішати, одну ракету вдалося збити силами мобільних вогневих груп,

– наголосив Сергій Братчук.

По Одесі та території Одеського району відбувалися превентивні вимкнення світла. Наразі є перебої з водопостачанням, не працює громадський електротранспорт. Наслідки влучань наразі уточнюють.

"Як і по всій Україні, ворог намагався атакувати енергетичну інфраструктуру. Енергетики вже почали працювати", – зазначив Братчук.

Попередньо, через ранковий удар по Одещині постраждало четверо людей, серед них 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитину, госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Росіяни, ймовірно, запустили "Калібри"

Під час масованої атаки по Україні росіяни, найпевніше, використовували і "Калібри". У Чорному морі було 4 ракетоносії: два фрегати, один підводний човен та один малий ракетний катер. Загалом 28 "Калібрів" було на бортах.

Ракети на Одесу заходили з півночі. Тож, можливо, "Калібри" використали по Півдню нашої держави. Поки не відомо, чи використали всі ракети, чи лише частину,

– зауважив Братчук.

Ймовірно, кораблі знову йтимуть у Новоросійськ. Там вже, на жаль, розв'язали питання логістики і спорядження крилатими ракетами типу "Калібр" для підводних човнів. Можна припустити й те, що і для надводних кораблів ця проблема поступово вирішується.

Масована атака по Україні: важливо