Вдалося не допустити системної аварії, – Міненерго про енергосистему після масованих атак

Цього тижня ворог здійснив дві масованих комбінованих атаки, цинічно атакуючи енергосистему України. Втім, енергетикам вдалося не допустити системної аварії й нині ситуація залишається

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона додала, що наразі на пошкоджених об'єктах тривають роботи, однак система залишається цілісною, передає 24 Канал.

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За словами Гринчук, енергетична система України після масованої комбінованої атаки Росії 26 серпня залишається цілісною та збалансованою, хоча й дуже складною. Наразі на всіх пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Мовиться про розбір завалів, розмінування й заміну зруйнованого обладнання.

Роботи тривають 24/7. Енергетикам вдалося не допустити системної аварії. Система залишається цілісною і збалансованою. Ситуація контрольована,

– заявила Гринчук

Заступниця міністра енергетики також додала, що на енергетичних об'єктах триває підготовка до зими.

Нагадаємо, що 26 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну, використавши рекордну кількість зброї. Так, російські військові запустили 127 ракет різних типів та 109 "Шахедів". Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку й знищили чимало цілей.

Так, сили ППО приземлили 99 дронів-камікадзе та 102 ракети. Окрім того, кілька "Шахедів" було локаційно втрачено на території України, ще 2 – перетнули державний кордон з Білоруссю.