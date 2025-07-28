Хороші результати в безпілотного захисту проти "Шахедів", – Зеленський про нічну атаку

В ніч на 24 липня українські сили протиповітряної оборони збили десятки російських ударних дронів і кілька ракет. Наразі Україна продовжує зміцнювати повітряний щит і закривати дефіцит фінансування на виробництво дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував нічну атаку

Президент України повідомив, що у відбитті атаки брали участь підрозділи безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, а також мобільні вогневі групи.

Хороші результати в безпілотного захисту проти "Шахедів" – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання,

– написав Зеленський.

За його словами, Україна продовжує зміцнювати повітряний щит і працювати над усуненням дефіциту фінансування для виробництва дронів. На цьому тижні Зеленський також проведе нові переговори з партнерами щодо цієї задачі.

Російські війська вночі масовано атакували Україну / Фото: ДСНС

Президент України повідомив, що зараз тривають відновлювальні та рятувальні роботи після нічної атаки, зокрема щодо електропостачання. Також надається допомога пораненим – вже відомо про вісьмох постраждалих.

Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам – усім, хто залучений, за оперативну роботу. Українці вміють захищати себе й обов'язково захистять,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з вечора 27 липня та в ніч проти 28 липня російські війська атакували 331 засобом повітряного нападу. На Україну ворог запустив 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.