Монітори поширюють карту руху ракет та дронів під час нічної атаки
- 29 червня Росія здійснила обстріл України, використовуючи дрони та різні види ракет.
- Ворог завдав масований комбінований безпілотно-ракетний удар по Полтавській, Миколаївській та Львівській областях.
Уночі 29 червня окупанти здійснили масований обстріл України. Для атаки ворог використав різні види озброєння.
Спершу загарбники запустили дрони, а потім підняли у повітря Ту-95М та МіГ-З1К для ударів ракетами, передає 24 Канал.
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Куди і яким маршрутом прямували ворожі цілі
Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Атака БпЛА тривала понад 9 годин, а ракетами – майже 3 години.
Ворогом було застосовано близько 500 повітряних засобів нападу:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами тТу-95мс;
крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;
- крилаті ракети "Іскандер-К";
- гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";
- балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;
- БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.
Під основним ударом перебували Миколаїв, Кременчук, Харків, Львівська, Донецька області.
Візуалізація руху ракет та дронів / Фото монітори
До слова, на Львівщині ворог скерував дрони і ракети на критичну інфраструктуру.