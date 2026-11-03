Росія завдає масованого удару: злетіли Ту-95МС та Ту-160, ракети атакують міста України

У ніч проти 3 листопада російські війська підняли у небо стратегічну авіацію. В більшості областей України існує загроза масованого удару.

Про це пишуть моніторингові канали, передає 24 Канал.

Масований удар по Україні

Вночі 3 листопада стало відомо, що російські війська все ж підняли стратегічну авіацію у повітря.

Зліт перших 4х бортів Ту-95мс з "Оленьї" у напрямку пускових рубежів. Загалом у небі щонайменше 7х ворожих бортів стратавіа. Уся інформація надаватиметься в міру її надходження,

– йдеться в повідомленні.

Згодом в Повітряних силах підтвердили пуски. Станом на 6:25 ракети вже над Україною.

За даними моніторів, до цього противник передислокував свою стратегічну авіацію, а саме борти Ту-95МС та Ту-160, між військовими аеродромами. Загалом щонайменше 10 бомбардувальників Ту-95МС перемістили на аеродроми "Оленья" та "Енгельс".

Росіяни можуть залучити до атаки 10 – 15 бортів стратегічної авіації вищевказаних типів. Зазначається, що ворог може випустити понад 35 крилатих ракет Х-101.

Моніторинговий канал monitorwar повідомляв, що отримав інформацію по потенційні цілі цієї ворожої атаки. За їхніми даними, загроза існує для майже кожної області України.

Варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно якнайшвидше пройти до укриття та залишатися там до відбою загрози.

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