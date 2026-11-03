Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки в областях
Вночі 3 листопада Росія вкотре взялася тероризувати Україну. Спершу ворог бив дронами, згодом запустив балістику по регіонах.
24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Які наслідки атаки 3 листопада?
Через російські удари по об'єктах інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Харкова та області, у місті частково призупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Профільні служби працюють над відновленням послуг. Крім того, через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від графіка руху поїздів метро. Також тимчасово призупинили рух частини наземного електротранспорту. Не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57, а трамваї №16 та 16А змінили маршрут. Напрямки тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси. На Шепетівщині російські безпілотники атакували житлову забудову. Пошкоджені дах багатоквартирного будинку та дві квартири в ньому, два легкові автомобілі, а також вікна будинку навпроти. Постраждалих немає. Під атаку потрапило і Дніпро. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та адміністративні споруди. За словами міського голови Бориса Філатова, у Самарському районі зафіксували влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції, також пошкоджена лікарня. За оновленою інформацією міської влади, внаслідок ранкової атаки поранень дістали п'ятеро людей. Усі вони перебувають у лікарні, двоє чоловіків віком 80 та 81 рік – у тяжкому стані. Дніпро опинилося під атакою / Олександр Ганжа Дніпропетровська область цієї ночі зазнала понад 20 російських атак. Ворог бив ракетами та безпілотниками по чотирьох районах області. На Криворіжжі російські війська атакували інфраструктурний об'єкт балістичними та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Під ударом опинилася і Нікопольщина: ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Петропавлівську, Миколаївську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені приватний будинок, підприємство та складське приміщення, поранень дістали четверо людей. У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа. Росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі. Харків. Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. Внаслідок російського удару по медзакладу постраждали четверо людей. Сама будівля зазнала сильних пошкоджень Польща через масовані удари Росії по Україні задіяла сили та засоби протиповітряної оборони, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі. У Харкові та Дніпрі продовжують лунати вибухи Повторний вибух пролунав у Дніпрі У Харкові пролунала серія вибухів. Місто перебуває під комбінованим ударом балістики та КАБів, повідомив міський голова Терехов. У Дніпрі пролунав вибух На Вінниччині було чутно звуки вибухів В ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. У Хмельницькому та в Рівне чути звуки вибухів.
Росія вдарила по Харківщині
Наслідки атаки на Хмельниччині
Ворог атакував Дніпропетровщину, є поранені
Через російські удари по об'єктах інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Харкова та області, у місті частково призупинили теплопостачання та подачу гарячої води.
Профільні служби працюють над відновленням послуг. Крім того, через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від графіка руху поїздів метро.
Також тимчасово призупинили рух частини наземного електротранспорту. Не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57, а трамваї №16 та 16А змінили маршрут. Напрямки тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси.
На Шепетівщині російські безпілотники атакували житлову забудову. Пошкоджені дах багатоквартирного будинку та дві квартири в ньому, два легкові автомобілі, а також вікна будинку навпроти. Постраждалих немає.
Під атаку потрапило і Дніпро. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та адміністративні споруди. За словами міського голови Бориса Філатова, у Самарському районі зафіксували влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції, також пошкоджена лікарня.
За оновленою інформацією міської влади, внаслідок ранкової атаки поранень дістали п'ятеро людей. Усі вони перебувають у лікарні, двоє чоловіків віком 80 та 81 рік – у тяжкому стані.
Дніпро опинилося під атакою / Олександр Ганжа
Дніпропетровська область цієї ночі зазнала понад 20 російських атак. Ворог бив ракетами та безпілотниками по чотирьох районах області.
На Криворіжжі російські війська атакували інфраструктурний об'єкт балістичними та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Під ударом опинилася і Нікопольщина: ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Петропавлівську, Миколаївську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені приватний будинок, підприємство та складське приміщення, поранень дістали четверо людей.
У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа.
Росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі.
Харків. Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. Внаслідок російського удару по медзакладу постраждали четверо людей. Сама будівля зазнала сильних пошкоджень
Польща через масовані удари Росії по Україні задіяла сили та засоби протиповітряної оборони, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
У Харкові та Дніпрі продовжують лунати вибухи
Повторний вибух пролунав у Дніпрі
У Харкові пролунала серія вибухів.
Місто перебуває під комбінованим ударом балістики та КАБів, повідомив міський голова Терехов.
У Дніпрі пролунав вибух
На Вінниччині було чутно звуки вибухів
В ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
У Хмельницькому та в Рівне чути звуки вибухів.