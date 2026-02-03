Очікуємо на реакцію США, – Зеленський про порушення Росією енергетичного "перемир'я"
- 3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України з початку 2026 року.
- Президент Зеленський заявив, що Київ чекає на реакцію США на російські удари.
3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України з початку 2026 року. У такий спосіб Володимир Путін порушив обіцянку, яку дав Дональду Трампу.
У вечірньому зверненні український президент нагадав, що саме американці запропонували сторонам утриматися від ударів по енергетиці на час дипломатії і сильних морозів. Росія відповіла на пропозицію США черговим терором, випустивши по Україні рекордну кількість балістики.
Як Зеленський звернувся до США на тлі атаки 3 лютого?
Глава держави підкреслив, що Київ чекає реакції від партнера.
Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари,
– заявив політик.
Володимир Зеленський пригадав, що Дональд Трамп просив Путіна не обстрілювати українську енергетику принаймні тиждень. Втім, минуло неповних чотири дні – і окупанти взялися за старе.
Москва вкотре показала, що їй не можна довіряти.
Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?,
– зазначив президент.
Він зауважив, що кожний російський удар по Україні б'є по тих світових лідерах, які говорять з Росією і отримують від неї у відповідь подальшу війну.
Володимир Зеленський закликав посилити тиск на агресора, зокрема, шляхом санкцій і боротьби з "тіньовим флотом".
Які наслідки російської атаки на Україну 3 лютого?
- У ніч проти 3 лютого противник запустив по Україні понад 520 ракет і дронів. Під основним ударом опинилися енергооб'єкти на Київщині, Харківщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Одещині.
- Ворог пошкодив Дарницьку ТЕЦ у Києві. Вона тимчасово призупинила роботу. Без тепла залишилися понад 1000 домівок на лівому березі столиці.
- У Харкові запровадили режим надзвичайної ситуації. Там пошкоджена кілька ТЕЦ та електропідстанцій. Сотні будинків – без опалення.