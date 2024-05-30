Одразу 7 "Шахедів" збили на Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередач
Джерело:Сергій Лисак
В ніч на 30 травня російська армія знову масовано атакувала Україну. Зокрема, під ударом опинилася Дніпропетровська область.
Там сили протиповітряної оборони збили 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Зазначимо, що Повітряних силам вдалося збити всі запущені Росією ударні дрони та більш як половину крилатих ракет.
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Робота ППО на Дніпропетровщині
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі над областю Сили оборони збило ворожих "Шахедів". Роботу ППО фіксували у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Проте не обійшлося без пошкоджень.
Через падіння уламків в останньому (Дніпровському – 24 Канал) пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач,
– написав Лисак.
Окрім цього, вже зранку окупанти поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.
Нічна атака
- В ніч на 30 травня ворог запустив по Україні 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, а також 32 ударні безпілотники типу Shahed-131/136. ППО ліквідувала 7 ракет та всі запущені дрони.
- Повідомляється, що цієї ночі "Шахеди" знову досягли Хмельницької області. Ціллю ворога був Старокостянтинів. Про вибухи після пуску дронів там повідомили о 02:38, а також о 03:35.
- Також на Старокостянтинів спрямували і ракети з Ту-95МС. Вони дісталися Хмельницької області вже о 04:30.
- Однак, цієї ночі дісталося й ворогу. Вночі росіяни скаржилися на ракетну атаку на Крим. За підрахунками з різних джерел, цієї ночі в Керчі прогриміло від 6 до 30 вибухів. Згодом окупанти відзвітували про "успішну" роботу ППО, проте вказали на пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного.