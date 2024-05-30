Одразу 7 "Шахедів" збили на Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередач

В ніч на 30 травня російська армія знову масовано атакувала Україну. Зокрема, під ударом опинилася Дніпропетровська область.

Там сили протиповітряної оборони збили 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Зазначимо, що Повітряних силам вдалося збити всі запущені Росією ударні дрони та більш як половину крилатих ракет.

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Робота ППО на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі над областю Сили оборони збило ворожих "Шахедів". Роботу ППО фіксували у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Проте не обійшлося без пошкоджень.

Через падіння уламків в останньому (Дніпровському – 24 Канал) пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач,

– написав Лисак.

Окрім цього, вже зранку окупанти поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

Нічна атака