Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе наслідки масованої атаки 6 червня

Російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну вночі 6 червня. Ворог запустив ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" та інших типів, бив балістикою по різних містах, а згодом застосував і крилаті ракети.

24 Канал зібрав усю інформацію про відомі наслідки масованої повітряної атаки ворога. Місцева влада вранці вже поділилася деякою інформацією в різних областях.

Хронологія атаки Росія атакує ракетами та балістикою, "Шахеди" рухаються на Захід: де зараз повітряна тривога

Що відомо про наслідки масованого обстрілу 6 червня

06:00, 06 червня Тернопіль Спостерігається задимлення. Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря у місті. Влада просить поки що не виходити з дому без крайньої потреби. 05:58, 06 червня Луцьк Багато вибитих вікон в приватних будинках, навчальних закладах, ушкоджену державну установу. На цю хвилину – 5 постраждалих. 05:45, 06 червня Київ 16 людей постраждали, 10 госпіталізували, пише міський голова Києві Віталій Кличко. 05:40, 06 червня Метро у Києві Пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії. Поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна, наземна частина станцій Дніпро – Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід. Орієнтовний термін ремонту – доба. 05:30, 06 червня Тернопільська область "Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Узялися до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – ОВА. 05:20, 06 червня Тернопіль Є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Працюють відповідні служби. Містянам радять щільно зачинити вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води понижений через це. Тривають відновлювальні роботи. 05:15, 06 червня Луцьк Відомо про пошкоджену покрівлю багатоквартирного будинку, багато вибитих вікон в будинках, пошкоджені комерційні об'єкти та автомобілі. Є постраждалі, інформації про загиблих немає. 05:10, 06 червня Київська область У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. Повідомлень про постраждалих не надходило.

05:01, 06 червня Київ Станом на 5 ранку у Києві відомо про такі наслідки атаки: Соломʼянський район – пожежа у нежитловій зоні та на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано 3 людей.

Дарницький район – падіння уламків на щонайменше 3 локаціях. Пошкоджено автомобілі. Попередньо, без пожеж та потерпілих.

Голосіївський район – пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкодження закладу освіти, АЗС, автомобіля, нежитлової забудови. Без потерпілих.

Деснянський район – уламки на відкритій території, без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район – пожежа в зоні нежитлової забудови.

Дніпровський район – значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

Пошкоджена колія метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих. 4 постраждалих – 3 чоловіків та жінка. 2 госпіталізовані.

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