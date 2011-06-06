Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе наслідки масованої атаки 6 червня
Російська армія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну вночі 6 червня. Ворог запустив ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" та інших типів, бив балістикою по різних містах, а згодом застосував і крилаті ракети.
24 Канал зібрав усю інформацію про відомі наслідки масованої повітряної атаки ворога. Місцева влада вранці вже поділилася деякою інформацією в різних областях.
Хронологія атаки Росія атакує ракетами та балістикою, "Шахеди" рухаються на Захід: де зараз повітряна тривога
Що відомо про наслідки масованого обстрілу 6 червня
Спостерігається задимлення. Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря у місті. Влада просить поки що не виходити з дому без крайньої потреби. Багато вибитих вікон в приватних будинках, навчальних закладах, ушкоджену державну установу. На цю хвилину – 5 постраждалих. 16 людей постраждали, 10 госпіталізували, пише міський голова Києві Віталій Кличко. Пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії. Поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна, наземна частина станцій Дніпро – Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід. Орієнтовний термін ремонту – доба. "Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Узялися до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – ОВА. Є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Працюють відповідні служби. Містянам радять щільно зачинити вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води понижений через це. Тривають відновлювальні роботи. Відомо про пошкоджену покрівлю багатоквартирного будинку, багато вибитих вікон в будинках, пошкоджені комерційні об'єкти та автомобілі. Є постраждалі, інформації про загиблих немає. У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. Повідомлень про постраждалих не надходило. Станом на 5 ранку у Києві відомо про такі наслідки атаки: 4 постраждалих – 3 чоловіків та жінка. 2 госпіталізовані.
Тернопіль
Луцьк
Київ
Метро у Києві
Тернопільська область
Тернопіль
Луцьк
Київська область
Київ
Спостерігається задимлення. Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря у місті. Влада просить поки що не виходити з дому без крайньої потреби.
Багато вибитих вікон в приватних будинках, навчальних закладах, ушкоджену державну установу. На цю хвилину – 5 постраждалих.
16 людей постраждали, 10 госпіталізували, пише міський голова Києві Віталій Кличко.
Пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії. Поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна, наземна частина станцій Дніпро – Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід. Орієнтовний термін ремонту – доба.
"Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Узялися до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – ОВА.
Є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Працюють відповідні служби. Містянам радять щільно зачинити вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води понижений через це. Тривають відновлювальні роботи.
Відомо про пошкоджену покрівлю багатоквартирного будинку, багато вибитих вікон в будинках, пошкоджені комерційні об'єкти та автомобілі. Є постраждалі, інформації про загиблих немає.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Станом на 5 ранку у Києві відомо про такі наслідки атаки:
4 постраждалих – 3 чоловіків та жінка. 2 госпіталізовані.
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