Чи потрібна донорська кров для рятувальників після масованої атаки Росії: у ДСНС зробили заяву
- Під час масованої атаки Росії 6 червня постраждали співробітники ДСНС, але необхідності у донорській крові наразі немає.
- ДСНС закликала слідкувати за офіційними оновленнями щодо потреб у допомозі та висловила подяку всім, хто був готовий здати кров.
Внаслідок масованої російської атаки вночі 6 червня постраждали співробітники ДСНС. На щастя, наразі необхідності у донорській крові для поранених рятувальників немає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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У ДСНС звернулися до українців
У ДСНС подякували всім, хто відгукнувся на заклик про допомогу та був готовий здати кров для порятунку рятувальників, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу.
На щастя, ситуація стабілізувалася, і на даний момент необхідності у донорській крові немає,
– йдеться в заяві.
У ДСНС наголосили, що всі повідомлення про допомогу служба публікуватиме на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.
Слідкуйте за нашими оновленнями! Ваша підтримка є безцінною,
– додали в пресслужбі.
24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ям та друзям загиблих. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, під час нічної атаки окупантів на Київ загинули троє співробітників ДСНС. Ними виявилися пожежники-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. У ДСНС розповіли, що в ніч атаки вони були на звичайному чергуванні.
Також під час комбінованого удару ракетами та БпЛА по Тернополю постраждали 6 співробітників ДСНС.