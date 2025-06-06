Чи потрібна донорська кров для рятувальників після масованої атаки Росії: у ДСНС зробили заяву

Внаслідок масованої російської атаки вночі 6 червня постраждали співробітники ДСНС. На щастя, наразі необхідності у донорській крові для поранених рятувальників немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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У ДСНС звернулися до українців

У ДСНС подякували всім, хто відгукнувся на заклик про допомогу та був готовий здати кров для порятунку рятувальників, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу.

На щастя, ситуація стабілізувалася, і на даний момент необхідності у донорській крові немає,

– йдеться в заяві.

У ДСНС наголосили, що всі повідомлення про допомогу служба публікуватиме на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Слідкуйте за нашими оновленнями! Ваша підтримка є безцінною,

– додали в пресслужбі.

24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ям та друзям загиблих. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, під час нічної атаки окупантів на Київ загинули троє співробітників ДСНС. Ними виявилися пожежники-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. У ДСНС розповіли, що в ніч атаки вони були на звичайному чергуванні.

Також під час комбінованого удару ракетами та БпЛА по Тернополю постраждали 6 співробітників ДСНС.