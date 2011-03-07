Росія масовано атакувала Україну, вибухи прогриміли в низці областей: хронологія 1108 дня війни
Країна-агресорка Росія 7 березня вкотре атакувала територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 березня, повідомляє 24 Канал.
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Група Нафтогаз повідомила, що її об'єкти газової інфраструктури зазнали вже сімнадцятої комбінованої атаки. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом, На світанку ворог атакував Прикарпаття. В ОВА повідомили, що внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Росія атакувала цивільний об’єкт у Харкові. Там пожежа, постраждала багатоповерхівка поблизу. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилися енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. За словами міністра, наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Вибухи в Івано-Франківській області. Про роботу протиповітряної оборони в регіоні стало відомо з повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, яке він опублікував у соціальних мережах о 04:34. О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети. У Тернополі чули вибухи. ЗМІ повідомили про вибухи у регіоні, а також – що у Тернополі видно пожежу. Місцеві ЗМІ ще додали, що частина міста без світла. Вибухи в Хмельницькій області. У ніч на 7 березня спостерігається зліт групи бортів Ту-95мс з аеродрому Оленья, також відомо про пуски "Калібрів". Росія атакувала Запорізьку область дронами вночі 7 березня. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. У Полтаві було чутно вибухи. Ворог застосував БпЛА і ракети.
Ворог вдарив по об'єктах "Нафтогазу"
– зазначив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Ворог атакував Прикарпаття
Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Удар по Тернопільщині
Можуть бути обмеження з подачею газу.
Атака по Харкову
Група Нафтогаз повідомила, що її об'єкти газової інфраструктури зазнали вже сімнадцятої комбінованої атаки.
Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.
Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом,
На світанку ворог атакував Прикарпаття.
В ОВА повідомили, що внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.
Росія атакувала цивільний об’єкт у Харкові. Там пожежа, постраждала багатоповерхівка поблизу.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилися енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
За словами міністра, наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.
Вибухи в Івано-Франківській області. Про роботу протиповітряної оборони в регіоні стало відомо з повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, яке він опублікував у соціальних мережах о 04:34.
О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети.
У Тернополі чули вибухи. ЗМІ повідомили про вибухи у регіоні, а також – що у Тернополі видно пожежу. Місцеві ЗМІ ще додали, що частина міста без світла.
Вибухи в Хмельницькій області.
У ніч на 7 березня спостерігається зліт групи бортів Ту-95мс з аеродрому Оленья, також відомо про пуски "Калібрів".
Росія атакувала Запорізьку область дронами вночі 7 березня. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
У Полтаві було чутно вибухи. Ворог застосував БпЛА і ракети.