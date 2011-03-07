Росія масовано атакувала Україну, вибухи прогриміли в низці областей: хронологія 1108 дня війни

Країна-агресорка Росія 7 березня вкотре атакувала територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 березня, повідомляє 24 Канал.

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