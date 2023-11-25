Жителі Києва зі сльозами на очах розповіли про нічну атаку

Цієї ночі окупанти вдались до наймасованішої атаки дронів на Київ. Запустивши на столицю понад 70 дронів типу "Шахед" ворог намагався прорвати оборону Повітряних сил. Одна, майже усі дрони вдалось збити. Зрозуміло, що тривалу роботу ППО чули мешканці Києва. Крім того, внаслідок падіння уламків виникли пожежі у різних районах столиці.

За даними Повітряних сил, над Київщиною збили 66 дронів. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці. Жителі столиці розповіли про гучну ніч.

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Внаслідок атаки у будинку в Солом'янському районі Києва вибило шибки, сталося руйнування на другому поверсі. Заблокованими опинилися дві жінки, їх вже деблокувала.

Одна із мешканок будинку в коментарі "Радіо Свобода" зі сльозами на очах розповіла про руйнування, зокрема вибиті вікна.

Жінка налякана вибухами та руйнуваннями у квартирі: відео

Зауважимо, що внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина. Уламки пошкодили цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки та приміщення дитячого садка, а також автомобілі місцевих мешканців.

Одна із жительок розповіла, що у неї було тривожне відчуття, а тоді за кілька хвилин вона почула звук мопеда, і вже за мить вибуховою хвилею вибило двері.

Жінка про момент атаки: відео

Директорка садка Косянчук зазначила, що уламки дрона впали на дах будівлі, обійшлося без постраждалих. За її словами, навчання дітей продовжиться, їх переведуть в інших корпус садка.

Жителі допомогають ліквідовувати наслідки атаки: відео

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