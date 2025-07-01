"Ми зрозуміли, що в наш дім попало", – киянка зі сльозами про страшну ніч у Києві
- Один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерховий будинок у Солом'янському районі.
- Декілька квартир повністю знищені, є загроза обвалу будівлі, мешканці шоковані подією.
Уночі 4 липня Київ опинився під масованою атакою. Один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерховий будинок у Солом'янському районі.
На другому та третьому поверхах квартири повністю знищені. ДСНС попереджає про загрозу обвалу будівлі, передає 24 Канал.
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Ледве стримували сльози
Кореспонденти "Київ24" поспілкувалися з двома мешканками пошкодженої багатоповерхівки.
Кожну хвилину летіли "Шахеди", йшли на зниження і бабах-бабах. А потім ми зрозуміли, що в наш дім попало. Ми сиділи у під'їзді в коридорі. Потім ми дізналися, що на другий поверх прилетіло під нами,
– так про пережите, ледве стримуючи сльози, розповіла пані Тетяна.
Каже, що в її оселі жити неможливо. Там усе в сажі.
Мешканка другого поверху Людмила розповіла, що на момент удару була у квартирі. Проте саме під час прильоту вона перебувала у коридорі. Тому жінці вдалося вцілити. Каже, що одна кімната зруйнована вщент. "Дірка на вулицю", – додала вона.
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