КМДА заявляє про низький рівень забрудненості повітря в Києві, а Міндовкілля – протилежне

4 липня масована атака на Київ викликала низку пожеж у кількох районах. Над містом утворився смог.

Станом на ранок рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий, передає 24 Канал із посиланням на Міндовкілля.

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Яка ситуація з повітрям у Києві

Радіаційний фон у столиці залишається в нормі. Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня.

Рекомендується за можливості:

не перебувати на відкритому повітрі,

не провітрювати приміщення,

підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Тим часом у КМДА заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.

Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким,

– йдеться у повідомленні міської влади.