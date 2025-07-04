КМДА заявляє про низький рівень забрудненості повітря в Києві, а Міндовкілля – протилежне
- Міндовкілля повідомило про високий рівень забруднення повітря в Києві через пожежі, спричинені обстрілом Росії.
- У КМДА тим часом заявили про низький рівень забрудненості, але попередила про запах горілого.
4 липня масована атака на Київ викликала низку пожеж у кількох районах. Над містом утворився смог.
Станом на ранок рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий, передає 24 Канал із посиланням на Міндовкілля.
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Яка ситуація з повітрям у Києві
Радіаційний фон у столиці залишається в нормі. Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня.
Рекомендується за можливості:
- не перебувати на відкритому повітрі,
- не провітрювати приміщення,
- підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.
Тим часом у КМДА заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.
Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким,
– йдеться у повідомленні міської влади.