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24 Канал Новини України КМДА заявляє про низький рівень забрудненості повітря в Києві, а Міндовкілля – протилежне
4 липня, 11:17
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КМДА заявляє про низький рівень забрудненості повітря в Києві, а Міндовкілля – протилежне

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Міндовкілля повідомило про високий рівень забруднення повітря в Києві через пожежі, спричинені обстрілом Росії.
  • У КМДА тим часом заявили про низький рівень забрудненості, але попередила про запах горілого.

4 липня масована атака на Київ викликала низку пожеж у кількох районах. Над містом утворився смог.

Станом на ранок рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий, передає 24 Канал із посиланням на Міндовкілля.

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Яка ситуація з повітрям у Києві

Радіаційний фон у столиці залишається в нормі. Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня.

Рекомендується за можливості:

  • не перебувати на відкритому повітрі,
  • не провітрювати приміщення,
  • підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. 

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Тим часом у КМДА заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.

Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким,
 – йдеться у повідомленні міської влади.